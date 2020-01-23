Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı: Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Belarus uyruklu 2 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. Bugün ülkesine sınır dışı edilen 2 Belarus uyruklu YTS ile birlikte 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı 195 olmuştur.