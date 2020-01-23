İçişleri Bakanlığı: Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Belarus uyruklu 2 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. Bugün ülkesine sınır dışı edilen 2 Belarus uyruklu YTS ile birlikte 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı 195 olmuştur.
Belarus uyruklu 2 YTS sınır dışı edildi
23.01.2020 - 13:10 | Son Güncelleme: 23.01.2020 - 13:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Belarus uyruklu 2 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. Bugün ülkesine sınır dışı edilen 2 Belarus uyruklu YTS ile birlikte 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı 195 olmuştur.
Etiketler : belarus,YTS,
676897 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/676897.aspx
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