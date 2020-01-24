Askerlik yerleri son dakika! 2000/1 askerlik yerleri açıklandı! Askerlik yerleri sorgulama ekranı sizlerle... Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, yedek subay, astsubay ve erler ile bedelli askerlik yapacaklar, sınıflandırma sonuçlarını e-devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek.
Askerlik yerleri açıklandı! (2020 askerlik yeri sorgulama)
24.01.2020 - 09:46 | Son Güncelleme: 24.01.2020 - 09:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Askerlik yerleri açıklandı! 2020 askerlik yerleri sonuç sorgulama sizlerle. Milli Savunma Bakanlığı, ocak, şubat ve mart aylarında silah altına alınacak yedek subay, astsubay ve erler ile bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı.
Kaynak: AA
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677073 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677073.aspx
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