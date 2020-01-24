Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Askerlik yerleri son dakika! 2000/1 askerlik yerleri açıklandı! Askerlik yerleri sorgulama ekranı sizlerle... Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, yedek subay, astsubay ve erler ile bedelli askerlik yapacaklar, sınıflandırma sonuçlarını e-devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek.

ASKERLİK YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ