Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Jokey Kulübü, deprem etkilenen vatandaşlar için Yurtbaşı ilçesinde bulunan hipodromun açık olacağını açıkladı. "Hipodromumuz; misafirlerimizin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır."