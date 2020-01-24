Türkiye Jokey Kulübü, deprem etkilenen vatandaşlar için Yurtbaşı ilçesinde bulunan hipodromun açık olacağını açıkladı. "Hipodromumuz; misafirlerimizin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır."
Depremzedelere çağrı: Dev alan hizmete açıldı
24.01.2020 - 23:35 | Son Güncelleme: 24.01.2020 - 23:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Jokey Kulübü, Elazığ hipodromunun depremzedelere açıldığını duyurdu.
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677180 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677180.aspx
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