Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, büyükşehir itfaiyesi 3 tam donanımlı araç, 3 ekip ve 13 kişiyle deprem bölgesi Elazığ’a gönderildi. Ekiplerin, gece saat 03.50 itibariyle Elazığ'a ulaşarak enkazda çalışmaya başladığı bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğünden ise 1 ekip ve 5 kişinin deprem bölgesi Elazığ’a gönderildiği belirtildi.
Kahramanmaraş itfaiye ve AFAD ekipleri Elazığ’da
25.01.2020 - 13:05 | Son Güncelleme: 25.01.2020 - 13:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyülüğündeki deprem sonrası, Kahramanmaraş'tan arama ve kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, büyükşehir itfaiyesi 3 tam donanımlı araç, 3 ekip ve 13 kişiyle deprem bölgesi Elazığ’a gönderildi. Ekiplerin, gece saat 03.50 itibariyle Elazığ'a ulaşarak enkazda çalışmaya başladığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kahramanmaraş,itfaiye,AFAD,
677284 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677284.aspx
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