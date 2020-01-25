Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, büyükşehir itfaiyesi 3 tam donanımlı araç, 3 ekip ve 13 kişiyle deprem bölgesi Elazığ’a gönderildi. Ekiplerin, gece saat 03.50 itibariyle Elazığ'a ulaşarak enkazda çalışmaya başladığı bildirildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğünden ise 1 ekip ve 5 kişinin deprem bölgesi Elazığ’a gönderildiği belirtildi.