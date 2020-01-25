Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce Belediyesince, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım kampanyası başlatıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Belediye Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, depremzede bir ilin mensupları olarak yaşananlardan dolayı çok büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Faruk Özlü ile gerçekleştirilen toplantıda yapılacakları kararlaştırdıklarını belirten Gösterişli, "Düzce halkından yardım talebinde bulunduk. Vatandaşların bununla ilgili bize de çok müracaatları oldu. Sağ olsun, Düzce, bu konuda çok duyarlı ve hayra çok sıcak bakan bir memlekette yaşıyoruz. Onun için şanslıyız." diye konuştu.

Gösterişli, yardım kampanyası kapsamında iki tırın meydanda bekletildiğini dile getirdi.

"Bu akşam toplanan yardımları acilen Elazığ'a göndereceğiz." diyen Gösterişli, şunları ifade etti:

"Bu çalışma pazar akşamına kadar devam edecek. Pazartesi ya da salı günü veya gelişmelere göre yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Orası soğuk olduğu için battaniye ve gıda ürünlerinin toplanması için organizasyon yapacağız inşallah."

Gösterişli, Düzce Merkez Bölgesi Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin de kampanyaya destek için iki tır tahsis ettiğini sözlerine ekledi.

Düzce Gençlik Merkezi üyeleri de kampanyaya destek için hazırladıkları malzemeleri tırlara yükledi.

Sivas Belediyesi

Sivas Belediyesi tarafından, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.

Depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar, yardımların toplandığı Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasına akın etti. Mont, ayakkabı ve battaniye getiren yardımseverler, depremde evleri zarar gören ve sokakta kalanlar için seferber oldu.

Toplanan yardımlar, belediye tarafından depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlara gönderilecek.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hemşehrilerimizden gelen yoğun talep neticesinde Elazığ ve Malatya'daki depremzedelerle bir arada olduğumuzu, kaynaşma içerisinde olduğumuzu, Türk milletinin onların yanında olduğunu göstermek adına ayni yardım kampanyası düzenledik. Vatandaşlarımız yapmak istedikleri yardımları itfaiye müdürlüğüne getirip teslim edebilir." diye konuştu.