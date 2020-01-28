Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ üyelerinin, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgütsel toplantılarını park ve hastane önlerinde yaptığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen M.Ş’nin ifadesinde yer alan ve fotoğraf teşhisinde beyan ettiği şahıslarla ilgili çalışma başlattı.

Savcılık tarafından 21 Ocak’ta 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet güçleri, 15 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan araştırma sonucunda, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında örgütsel toplantı ve faaliyetlerin gizlilik içerisinde yapıldığı, şüphelilerin dikkat çekmemek için park ve hastane bahçesi gibi halkın yoğun olduğu yerlerde, panelvan tipi araçlarda ve şehir dışındaki çiftliklerde buluştuğu belirlendi.

Söz konusu toplantılarda, FETÖ’nün “masum” olduğu empoze edilerek örgütsel kopuşların önüne geçilmeye çalışıldığı, soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen memurlara maddi yardım toplandığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklandı.