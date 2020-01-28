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MSB'den İdlib açıklaması: Karşılık verilir!
28.01.2020 - 16:50 | Son Güncelleme: 28.01.2020 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Rejim'in İdlib’deki saldırıları, masum sivilleri katletmekte ve bir insanlık trajedisine neden olmaktadır. Bölgedeki Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak girişimlere meşru müdafaa çerçevesinde karşılık verilecektir."
Etiketler : msb,idlib,karşılık,
677894 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677894.aspx
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