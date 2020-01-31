İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Elazığ'daki deprem) Bu akşama yetişmesini düşünüyoruz, hasar tespiti yapılanlarla ilgili hasarsız ve az hasarlılara telefon açmak suretiyle, 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz.
Bakan Soylu'dan Elazığ depremi açıklaması
31.01.2020 - 10:33 | Son Güncelleme: 31.01.2020 - 10:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Elazığ'daki deprem) Bu akşama yetişmesini düşünüyoruz, hasar tespiti yapılanlarla ilgili hasarsız ve az hasarlılara telefon açmak suretiyle, 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz.
Kaynak: AA
Etiketler : süleyman soylu,elazığ,
678479 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/678479.aspx
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