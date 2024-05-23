Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Serinlemek için girdiği denizden cansız bedeni çıktı

Serinlemek için girdiği denizden cansız bedeni çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Serinlemek için girdiği denizden cansız bedeni çıktı
Hatay, Samandağ, Akıntı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’da serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılan 3 kişiden biri boğularak hayatını kaybetti. Diğer 2 vatandaşın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde serinlemek için denize giren 3 şahıs akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Serinlemek için girdiği denizden cansız bedeni çıktı - 1. Resim

Çevlik İtfaiye Müfrezesi ekipleri olay yerine hızlı bir şekilde intikal ederek, akıntıya kapılan şahısları kurtardı. Denizden çıkartılan şahıslardan F.A.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Diğer 2 vatandaşın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Şahsın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
BitHero, kripto para kullanıcılarının rehberi olacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Metro İstanbul duyurdu! Şişli-Mecidiyeköy metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı - GündemMecidiyeköy metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldıGaziantep'te 'pes' dedirten yolculuk! Hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye attı - GündemGaziantep'te 'pes' dedirten yolculuk! Hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye attıElektrik kaçakçılığında son perde: Tarlalardan korsan trafo fışkırıyor - GündemElektrik kaçakçılığında son perde: Tarlalardan korsan trafo fışkırıyor1 Mayıs olaylarında sonradan gözaltına alınan 27 kişiye tutuklama talebi - Gündem1 Mayıs olaylarında 27 kişiye daha tutuklama talebiMaganda kurşununa kurban gitti! Katilin cezası belli oldu - GündemMaganda kurşunu bir can daha aldı!Sokak hayvanlarına yönelik düzenleme yolda! AK Partili Yenişehirlioğlu: Meclis kapanmadan TBMM'ye sunacağız - GündemYenişehirlioğlu: Tüm örnekleri inceliyoruz
Sonraki Haber Yükleniyor...