Serinlemek için girdiği denizden cansız bedeni çıktı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Mayıs 2024 17:28 - Güncelleme: 23 Mayıs 2024 17:30 - Güncelleme:

Hatay, Samandağ, Akıntı, Haber

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Hatay’da serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılan 3 kişiden biri boğularak hayatını kaybetti. Diğer 2 vatandaşın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.