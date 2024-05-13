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Fotoğraf çekmek isterken düştüğü çayda boğuldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Fotoğraf çekmek isterken düştüğü çayda boğuldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batman’da Pisyar Çayı kenarında fotoğraf çekmek istediği sırada dengesini kaybeden 15 yaşındaki Pelin Baz, boğularak hayatını kaybetti.

Kozluk ilçesinde okul arkadaşlarıyla birlikte ilçedeki Pisyar Çayı'na giden Pelin Baz (15), kıyıdaki kayanın üstüne çıkıp fotoğraf çektirmek istediği sırada dengesini kaybederek suya düştü.

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen kurtarma ekiplerince sudan çıkartılan Baz, Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Pelin Baz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf çekmek isterken düştüğü çayda boğuldu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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