Başakşehir'de acı olay! Gölete giren 2 çocuğun cansız bedeni çıkarıldı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Başakşehir'de yaşları 8 ile 10 arasında değişen 3 çocuk serinlemek için gölete girdi. Çocuklardan sadece biri sudan çıkabildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip geldi. Su Altı Arama Kurtarma göletten iki çocuğun cansız bedenini çıkardı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan gölette meydana geldi.
3 ÇOCUK GİRDİ BİRİ ÇIKABİLDİ
Yaşları 8-10 arasında olan yabancı uyruklu 3 çocuk serinlemek için gölete girdi. Çocuklardan biri bir süre sonra sudan çıkarken, diğer 2 çocuk suda kayboldu.
ÇEVREDEKİLERDEN YARDIM İSTEDİ
Dışarıya çıkan çocuk, bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Çocuğun sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri sevk edildi.
CESETLERİ BULUNDU
İSAK ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu uzun süre boyunca suda kalan 2 çocuğun cesedine ulaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı