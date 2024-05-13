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Başakşehir'de acı olay! Gölete giren 2 çocuğun cansız bedeni çıkarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Başakşehir'de yaşları 8 ile 10 arasında değişen 3 çocuk serinlemek için gölete girdi. Çocuklardan sadece biri sudan çıkabildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip geldi. Su Altı Arama Kurtarma göletten iki çocuğun cansız bedenini çıkardı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan gölette meydana geldi.

Başakşehir'de acı olay! Gölete giren 2 çocuğun cansız bedeni çıkarıldı - 1. Resim

3 ÇOCUK GİRDİ BİRİ ÇIKABİLDİ

Yaşları 8-10 arasında olan yabancı uyruklu 3 çocuk serinlemek için gölete girdi. Çocuklardan biri bir süre sonra sudan çıkarken, diğer 2 çocuk suda kayboldu.

Başakşehir'de acı olay! Gölete giren 2 çocuğun cansız bedeni çıkarıldı - 2. Resim

ÇEVREDEKİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Dışarıya çıkan çocuk, bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Çocuğun sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri sevk edildi.

Başakşehir'de acı olay! Gölete giren 2 çocuğun cansız bedeni çıkarıldı - 3. Resim

CESETLERİ BULUNDU

İSAK ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu uzun süre boyunca suda kalan 2 çocuğun cesedine ulaştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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