Başakşehir'de acı olay! Gölete giren 2 çocuğun cansız bedeni çıkarıldı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Mayıs 2024 05:44 - Güncelleme: 13 Mayıs 2024 05:58 - Güncelleme:

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Başakşehir'de yaşları 8 ile 10 arasında değişen 3 çocuk serinlemek için gölete girdi. Çocuklardan sadece biri sudan çıkabildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip geldi. Su Altı Arama Kurtarma göletten iki çocuğun cansız bedenini çıkardı.