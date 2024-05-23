İki il 4.7'lik depremle korku ve paniği yaşadı! Naci Görür'den depreme ilişkin ilk açıklama
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
AFAD'ın Çorum merkezli 4.4, Kandilli'nin ise Amasya merkezli 4.7 olarak kayıtlara geçtiği deprem korku ve paniğe neden oldu. Yer bilimci Naci Görür, depreme ilişkin yaptığı açıklamada "Bu faylar KAF’dan saçaklanan faylar. KAF burada deprem üretmez ama ondan ayrılan kollar üretme kapasitesine sahip" ifadelerini kullandı.
Çorum ve Amasya bugün saat 17.57'de korku ve paniği yaşadı. AFAD verilerine göre Çorum'un Mecitözü merkezinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.4 olarak kayıtlara geçti.
Kandilli Rasathanesi ise Amasya, Merzifon merkezli olarak kaydettiği depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.
Deprem her iki ilde de endişeye yol açtı. Yer bilimci Naci Görür, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
"KAF'DAN AYRILAN KOLLAR DEPREM ÜRETİR"
Görür şu ifadeleri kullandı:
Arkadaşlar, Amasya-Merzifon/Mahmutlu yöresinde 4,7 deprem oldu. Deprem Mahmutlu yakınında 30 km uzunluğunda doğrultu atımlı fay üzerinde. Bu fay Merzifon fayını 45 derece ile kesiyor. Bu faylar KAF’dan saçaklanan faylar. KAF BURADA DEPREM ÜRETMEZ AMA ondan ayrılan kollar üretme kapasitesine sahip.
Kaynak: Türkiye Gazetesi