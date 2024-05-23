İki il 4.7'lik depremle korku ve paniği yaşadı! Naci Görür'den depreme ilişkin ilk açıklama

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mayıs 2024 19:39 - Güncelleme: 23 Mayıs 2024 19:56 - Güncelleme:

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AFAD'ın Çorum merkezli 4.4, Kandilli'nin ise Amasya merkezli 4.7 olarak kayıtlara geçtiği deprem korku ve paniğe neden oldu. Yer bilimci Naci Görür, depreme ilişkin yaptığı açıklamada "Bu faylar KAF’dan saçaklanan faylar. KAF burada deprem üretmez ama ondan ayrılan kollar üretme kapasitesine sahip" ifadelerini kullandı.