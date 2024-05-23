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Çorum'da korkutan deprem

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AFAD verilerine göre Çorum'da büyüklüğü 4.4 olan bir deprem meydana geldi. Mecitözü merkezli deprem saat 17.57'de gerçekleşti.

6 Şubat felaketinin ardından sık sık artçıların yaşandığı yurt genelinde, korku ve panik bu kez Çorum'da kendisini gösterdi.

Mecitözü ilçesi saat 17.57'de korkutan bir artçıyla sarsıldı. İlçede 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın duyurduğu depremin derinliği ise 13.26 olarak kaydedildi.

Sarsıntı il merkezi ve ilçelerde de hissedildi.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, deprem nedeniyle henüz herhangi bir olumsuzluk kaydedilmediğini söyledi.

İlgili kurumların gerekli çalışmaları başlattığını belirten Dağlı, Çorum halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan deprem Amasya'da da hissedildi. AFAD Amasya İl Müdürlüğü depremden etkilenen bina olup olmadığı konusunda çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Güncel
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