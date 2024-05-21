Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul için uyardı: Fay hattı kırılırsa 7.5 şiddetine varan deprem olur

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da Deprem ve Kentsel Dönüşüm panelinde bölgede meydana gelebilecek olası büyük depremi işaret etti. Görür, "İstanbul 1766 yılında 7 şiddetinin üzerinde 2 deprem yaşıyor. Şu an sene 2024. Bu fay sistemi her 250 yılda bir deprem görür. Yani 250 senede enerji birikiyor ve deprem yapıyor. O yüzden biz "İstanbul'u depreme hazırlayın" diye bağırıyoruz. Marmara Bölgesine ve İstanbul'a dikkat edin diyoruz. Fay hattı kırılırsa 7.5 şiddetine varan deprem olacak" dedi.

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Eyüpsultan'da düzenlenen "İstanbul'da Deprem ve Kentsel Dönüşüm" panelinde konuştu. Prof. Dr. Görür, İstanbul ve Marmara'da meydana gelme ihtimali olan büyük depreme karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

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Prof. Dr. Görür'ün değerlendirmelerinde öne çıkanlar şöyle:

"FAY SİSTEMİ 250 YILDA BİR KIRILIYOR"

Marmara Denizi'ndeki fay sistemi 160 kilometre uzunluğunda Kuzey Anadolu hattının kuzey kolu. Hala denizin içerisinde. Marmara Denizi'nde bu fayın en son deprem tarihi, 1766 Ağustos ve Mayıs ayıdır. Hatta 22 Mayıs, yarın da depremin yıldönümü. Binlerce insanı o zaman öldürdü. İstanbul 1766 yılında 7 şiddetinin üzerinde 2 deprem yaşıyor. Şu an sene 2024. Bu fay sistemi her 250 yılda bir deprem görür. Yani 250 senede enerji birikiyor ve deprem yapıyor. Rahatlıyor ve 250 sene sonra bir daha oluyor.

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"7.5 ŞİDDETİNE VARAN DEPREM OLACAK"

1766 yılının üzerine 250 ekleyin ve 2016 yapar. O yüzden biz "İstanbul'u depreme hazırlayın" diye bağırıyoruz. Marmara Bölgesine ve İstanbul'a dikkat edin diyoruz. Fay hattı kırılırsa 7.5 şiddetine varan deprem olacak. Benim derdim, deprem dirençli yerleşik alanları oluşturalım. Deprem mekanizması bu ülkede 13,6 milyon sene önce başladı. 13,6 milyon seneden beri bu topraklarda deprem oluyor.

"TÜRKİYE BİR FAY ÖRGÜSÜYLE KARŞI KARŞIYA"

Bizim bir derdimiz var. O da şu; Türkiye Cumhuriyeti bir fay örgüsüyle karşı karşıya. Türkiye'nin hemen hemen her yeri canlı faylarla örülmüş bir vaziyettedir. Bugün, bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa diğer gün muhakkak bir büyük deprem oluyor. Ben diyorum ki; fayları ve depremi bırakalım. Bir kabul yapalım. 'Benim ülkem deprem ülkesi' diyelim. Madem öyle, deprem dirençli yerleşim alanları yapalım. Bu işi kökten çözelim. Konuşulması gereken konu bu.