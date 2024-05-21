Yüksekova'da acı olay! Askeri araç devrildi, 2 asker yaralandı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle kontrolden çıkan askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı. Yaralılar devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle gündemi sarsan bir kaza yaşandı. 17.30 sıralarında Yüksekova ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Vezirli Mahallesi yakınındaki karayolunda meydana gelen kaza 2 askerin yaralanmasına yol açtı.
2 ASKER YARALANDI
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri araç şarampole devrildi. Kazada 2 asker yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralı askerler, sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı