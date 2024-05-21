MEB duyurdu! YKS'ye hazırlananlar dikkat, tarih belli oldu

Ev sahibi ile kavga eden kiracı binayı havaya uçurdu

Ev sahibi ile kavga eden kiracı binayı havaya uçurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde YKS sınavına hazırlananlar için çevrimiçi deneme sınavı düzenleyecek. Sınav, 25, 26 ve 27 mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Denemeye katılmak isteyen öğrenciler, belirtilen tarihlerde 10.00-20.00 saatleri arasında sınava girebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), internet sitesi üzerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler için duyuru yayımladı. Bakanlık, "YKS'ye Doğru 2024" programı kapmasında öğrenciler için alanın uzmanlarınca hazırlanan çevrimiçi deneme sınavı yapılacağını açıkladı.

İlgili Haberler Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında müfettiş raporu savcılığa gönderildi

TARİHLER BELLİ OLDU

Öğrencilerin "ogmmateryal.eba.gov.tr" internet adresi üzerinden erişebileceği sınav, ayrı günlerde yapılacak. Deneme sınavının Temel Yeterlilik Testi (TYT) 25 Mayıs, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 26 Mayıs, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 27 Mayıs'ta yapılacak.

SUNÇLAR 28 MAYIS'TA AÇIKLANACAK

Deneme sınavına katılmak isteyen öğrenciler, belirtilen tarihlerde 10.00-20.00 saatleri arasında istedikleri zaman sınava girebilecek. Öğrenciler deneme sınavının sonuçlarını, sıralama ve puanlarını 28 Mayıs'ta öğrenebilecek. Yine soru çözümleri Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün YouTube sayfasında yayımlanacak. Öğrenciler için rehberlik yayını da yine YouTube üzerinden uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.