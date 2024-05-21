Ev sahibi ile kavga eden kiracı binayı havaya uçurdu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ev sahibiyle tartışan kiracı akılalmaz bir tepki gösterdi. Kiracı, dairenin doğalgaz vanasını açtı. Biriken gaz sebebiyle apartmanda şiddetli bir patlama oldu. Evin kapı ve pencereleri parçalandı, eşyalar sokağa fırladı. Diğer dairelerin de hasar gördüğü patlamada bütün mahalle sokağa dökülürken, kiracı da yaralandı.

Bursa'da ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan tartışma olaylı bitti. Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde meydana gelen olayda 3 katlı binanın giriş katında oturan Atakan B. 1 yıldır oturduğu evin sahibi Hüseyin Ballı ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı.

DOĞALGAZ VANASINI AÇTI, DAİREYİ PATLATTI

Tartışma üzerine Atakan B. oturduğu evin doğal gaz vanalarını açtı. Evde gaz sıkışması nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi. Çevre sakinlerinin büyük bir gürültüyle duyduğu ses olay yerini adeta savaş alanına çevirdi. Cam ve kapıların paramparça olduğu olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, Bursagaz ile Afad ekipleri sevk edildi.

MAHALLE SOKAĞA AKIN ETTİ

Doğal gazın sıkışmasıyla büyük bir gürültüyle patlarken mahalle sakinleri panik halinde sokağa döküldü ve olan biteni anlamaya çalıştı.

Kiracı Atakan B. patlamayla birlikte birlikte yanarak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kiracıyı ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'nde bulunan Yanık Merkezi'ne sevk etti.

"EN ÜST KATTA HAMİLE BİR KADIN VARDI"

"Vanayı kapatmak istedim ama kiracı kolunu sökmüş" diyen ev sahibi Hüseyin Ballı, 'İçeriden doğalgazı açmış. Vanayı kapatmak istedim ama kolunu sökmüş. Dışarıya çıkar çıkmaz patlama sesi geldi ve patladı. Bilinçli yaptı. 'Güm' diye ses geldi. Her taraf dağıldı. Patlama sonrası kaçtı. En üst katta hamile bir kadın vardı. Neyse ki evde yok. Belki de bebeğini düşürebilirdi' dedi.

OLAY YERİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Haberi alan ev sahipleri olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan, Atakan B.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.