Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Müfettiş raporu tamamlandı, savcılığa teslim edildi
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında tutuklanan emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporunun tamamlanarak savcılığa teslim edildiğini duyurduğu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında tutuklanan emniyet mensupları ile ilgili müfettiş raporunun tamamlandığını açıkladı. Yerlikaya, "Rapor savcılığa teslim edildi, bundan sonrası yargıda" dedi.
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Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi