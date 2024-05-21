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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Müfettiş raporu tamamlandı, savcılığa teslim edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Müfettiş raporu tamamlandı, savcılığa teslim edildi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında tutuklanan emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporunun tamamlanarak savcılığa teslim edildiğini duyurduğu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında tutuklanan emniyet mensupları ile ilgili müfettiş raporunun tamamlandığını açıkladı. Yerlikaya, "Rapor savcılığa teslim edildi, bundan sonrası yargıda" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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