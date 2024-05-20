Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında organize şube müdüründen 11 sayfalık ifade

Ankara Emniyeti'nde Murat Çelik'in yerine atanacak isim belli oldu

Ankara Emniyeti'nde Murat Çelik'in yerine atanacak isim belli oldu

'M7' kod adlı gizli tanık Sertçelik'in iddiaları sonrası Ankara Emniyeti'nde açığa alınan isimlerden Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner'in 11 sayfalık ifadesi ortaya çıktı. Soruşturma sürecinin nasıl başladığını anlatan Öner, Ayhan Bora Kaplan'ın gözaltına alındıktan sonra Murat Çelik'in odasında çay içtiğini iddia etti. Öte yandan Öner, gizli tanıkların açık kimliklerinin 300 bin dolar karşılığında Ayhan Bora Kaplan'ın avukatına verildiğini öne sürdü.

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 'M7' kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik'in iddiaları sonrası Ankara Emniyet'ine sıçrayan operasyonlara ilişkin ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

İddialar sonrası açığa alınan isimlerden Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, 15 Mayıs günü avukatı Suna Öztaşdönderen ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak ifade vermek istediğini söyledi.

Savcının talimatı üzerine Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nca Öner hakkında ‘suç için anlaşma’, ‘göreve ilişkin sırrın açıklanması’, ‘yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs’, ‘suçluyu kayırma’, ‘gizliliğin ihlali’ suçlamasıyla gözaltı işlemi yapıldı. Öner’in ifadesi Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’ndaki ‘İfade Odası’nda alındı.

SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLADI?

Hürriyet'in haberine göre, Ayhan Bora Kaplan hakkındaki soruşturma sürecinin nasıl başladığını "Sosyal medya görüntülerinden Murat Çelik müdürün operasyona katıldığını gördüm. Görev yaptığım sürece bir müdürün bir operasyona katıldığını görmedim. ABK’nın yakalanmasında görevlendirmeler Murat Çelik müdürün sözlü talimatıyla gerçekleştirilmiştir" sözleriyle anlattı.

'GÖZALTINA ALINDIĞINDA MASADA ÇAY İÇİYORDU'

Soruşturmaya ilişkin talimatları bizzat Çelik’in verdiğini belirten Öner, “Tüm dosyayı, Şevket Demircan üzerinden soruşturmayı yürüttü. Ayhan Bora Kaplan ilk gözaltına alındığında, akşam saatlerinde odaya girdim. Ayhan Bora Kaplan ayakta değil, masada çay içtiğini gördüm. Bu duruma çok şaşırdım” ifadelerini kullandı.

'GİZLİ TANIKLARIN KİMLİKLERİ 300 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA VERİLDİ' İDDİASI

Kaplan’ın İzmir’de ifade verirken polis memurlarının rüşvet aldığı öne sürülürken Öner, şu iddiada bulundu:

“Görevlendirmeleri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik yapmıştır. Murat Çelik’in odasına gittim, İzmir’de görevlendirilen personelle ilgili sorun mu olduğunu sordum. Sorun olduğunu, sorunu kendisinin bildiğini, görevlendirilen memurların hata yaptığını, hatayı bildiğini söyledi. Basından öğrendiğim kadarıyla suç örgütü soruşturmasında gizli tanıkların açık kimlik bilgilerinin İzmir’e görevlendirilen polis memurları tarafından ABK’nın avukatına 300 bin dolar karşılığında verildiğini öğrendim.”

YAKALAMA TALİMATI VERİLDİ Mİ?

Gizli tanığın hakkında uygulanan elektronik kelepçe ve ev hapsi şeklinde adli kontrolü ihlal etmesine ilişkin olarak da Öner, “Sertçelik’in adli kontrol tedbirini ihlal ettiğine ilişkin herhangi bir kurumdan resmi ya da gayri resmi bildirim almadım” dedi.

Sertçelik’in ikinci kez gözaltına alınmaması üzerine gelişen firar sürecini de detaylarıyla anlatan Öner, “Bu durumu Murat Çelik’e ilettiğimde kendisi hiç şaşırmadı ve tepki vermedi. ‘Nasıl ya, öyle mi?’ şeklinde bana soru sordu. Bana şüphelinin yakalanmasına yönelik derhal harekete geçmem konusunda talimat vermedi” ifadelerini kullandı.

Sorguda savcının “Serdar Sertçelik firar ettikten sonra hakkında yakalama kararı mevcut iken GBT sorgusuna takılıp hakkında yakalama kararı bulunduğu konusunda şube müdürlüğünüze herhangi bir bildirim geldi mi?” sorusuna da Öner, “Bildiğim kadarıyla Serdar Sertçelik’in hakkında yakalama kararı bulunken GBT sorgusuna yakalandığına dair bir bildirim gelmedi” cevabını verdi.

SERDAR SERTÇELİK, NASIL 'M7' OLDU?

Öner, Sertçelik’in nasıl gizli tanık yapıldığını da şöyle anlattı:

“Serdar Sertçelik Türkiye’ye geldikten sonra şüpheli U.G. isimli komiser odama gelerek, bana ‘Abi şahıs bazı beyanlarda bulanacakmış, savcının aranması gerekiyormuş’ dedi. Ben de hangi sebeple aranacağını sorduğumda, ‘Orasını bilmiyorum, Şevket müdür biliyor’ dedi. Şevket Demircan, Organize Şube Müdürlüğü’nde bulunan odasının karşısında bir görüşme odası ayarladı. Bu odada, ABK suç örgütü kapsamında alınan şahıslarla mülakat yapıldığını U.G. komiser bana söyledi. Gizli tanık tedbiri uygulandığını sonra öğrendim.”