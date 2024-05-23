Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD verileri açıkladı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
'Asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin Merkez üssü olan Kahramanmaraş sallandı.
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin saatini 23.35 ve derinliğini 7.0 kilometre olarak açıkladı.
SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi