Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD verileri açıkladı

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul için uyardı: Fay hattı kırılırsa 7.5 şiddetine varan deprem olur

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul için uyardı: Fay hattı kırılırsa 7.5 şiddetine varan deprem olur

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

'Asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin Merkez üssü olan Kahramanmaraş sallandı.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin saatini 23.35 ve derinliğini 7.0 kilometre olarak açıkladı.