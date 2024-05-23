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Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD verileri açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kahramanmaraş&#039;ta deprem! AFAD verileri açıkladı
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

'Asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin Merkez üssü olan Kahramanmaraş sallandı.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin saatini 23.35 ve derinliğini 7.0 kilometre olarak açıkladı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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