Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ta saat 18:52 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin ilk veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı.
6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın felaketinin ardından Kahramanmaraş'ta şiddetli artçı depremler sürüyor. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından Maraş'ta bir deprem daha meydana geldi. AFAD ve Kandilli depreme ilişkin son dakika verileri paylaştı.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçeisnde 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD'a göre deprem yerin 8.92 km altında yaşandı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise merkez üssü ÇINARLI-PAZARCIK olarak belirlenen deprem 3.5 olarak ölçüldü. Kandilliye göre depremin derinliği 5 km olarak belirlendi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi