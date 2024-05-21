Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu

MARAŞ BİR KEZ DAHA SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçeisnde 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD'a göre deprem yerin 8.92 km altında yaşandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise merkez üssü ÇINARLI-PAZARCIK olarak belirlenen deprem 3.5 olarak ölçüldü. Kandilliye göre depremin derinliği 5 km olarak belirlendi.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın felaketinin ardından Kahramanmaraş'ta şiddetli artçı depremler sürüyor. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından Maraş'ta bir deprem daha meydana geldi. AFAD ve Kandilli depreme ilişkin son dakika verileri paylaştı.