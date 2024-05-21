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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kahramanmaraş&#039;ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ta saat 18:52 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin ilk veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın felaketinin ardından Kahramanmaraş'ta şiddetli artçı depremler sürüyor. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından Maraş'ta bir deprem daha meydana geldi. AFAD ve Kandilli depreme ilişkin son dakika verileri paylaştı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçeisnde 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD'a göre deprem yerin 8.92 km altında yaşandı.
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu - 1. Resim
 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise merkez üssü ÇINARLI-PAZARCIK olarak belirlenen deprem 3.5 olarak ölçüldü. Kandilliye göre depremin derinliği 5 km olarak belirlendi.
 
 
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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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