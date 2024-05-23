Üsküdar'da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

Düzenleyen: Çağla Çağlar 23 Mayıs 2024 21:29 - Güncelleme: 23 Mayıs 2024 22:25 - Güncelleme:

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İstanbul Üsküdar'da bir pastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İstanbul Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iki grup arasında çıkan çatışmada yaralanan 5 kişinden 2'sinin durumunun ağır olduğunu aktardı.