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Üsküdar'da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

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Gündem Haberleri

İstanbul Üsküdar'da bir pastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İstanbul Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iki grup arasında çıkan çatışmada yaralanan 5 kişinden 2'sinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

Edinilen bilgiye göre, Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki kafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çatışmada hayatını kaybedenlerin yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi. Bu kişilere olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

ÇEVİK KUVVET OLAY YERİNDE

Olay yerine Çevik Kuvvet ekipleri de sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

23.05.2024 Perşembe günü saat 20.10 sıralarında Üsküdar İlçesi Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir cafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştür.

Olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralanmıştır.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir.

Üsküdar'da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı - 1. Resim

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