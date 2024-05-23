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Tribün lideri silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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Tribün lideri silahlı saldırıda hayatını kaybetti
İzmir, Buca, Kıraathane, Haber

Spor Haberleri

İzmir ekiplerinden Bucaspor'un taraftar gruplarından BucaFanClub Kurucusu Evren Yiğit, silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

İzmir'in Buca ilçesinde bir kıraathane önünde meclis üyesi tarafından tabancayla vurulan taraftar derneği onursal başkanı Evren Yiğit, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kıraathaneden açılan ateşle yaralanan meclis üyesi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Tribün lideri silahlı saldırıda hayatını kaybetti - 1. Resim

İZMİR'DE KANLI GECE

Olay, dün 23.00 sıralarında Menderes Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan bir kıraathanenin önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Buca Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Kemal Altın (54), 35 AET 011 plakalı hafif ticari aracıyla, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Bucaspor'un taraftar gruplarından BucaFanClub Kurucusu Evren Yiğit'in (43) bulunduğu noktaya geldi. Altın, tabancasıyla Evren Yiğit'e ateş ederken bu esnada kimliği öğrenilemeyen bir kişi de kıraathaneden kendisine ateş etti. Meydana gelen silahlı kavgada kıraathanede bulunduğu öğrenilen D.O.F. adlı bir kişi de bacağından vuruldu.

Tribün lideri silahlı saldırıda hayatını kaybetti - 2. Resim

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından bölgeye olay yeri bandı gerilirken yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın bulunduğu yerde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

 

Düzenleyen:  - Spor
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