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Mourinho'dan güldüren açıklama! Fenerbahçe ve Beşiktaş birbirine girmişti

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Mourinho&#039;dan güldüren açıklama! Fenerbahçe ve Beşiktaş birbirine girmişti
Jose Mourinho, Roma, Spor, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yeni sezonda takımın başına getirmek istediği Jose Mourinho, Suudi Arabistan'da katıldığı bir etkinlikte kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Son olarak İtalya'da Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho, Suudi Arabistan'da düzenlenen bir konferansta sporseverlerin sorularını cevapladı.

Kariyerine dair unutulmaz anları paylaşan Portekizli hoca, "Çalıştırdığım her kulübün yeteneklerini, başarıya giden yollarını algılıyorum ve sahip olduğum olumlu şeyler üzerinde çalışıyorum. Kendimi sosyal medyada değil sahada oluşturdum. Sahada 26 şampiyonluk kazandım. Kariyerimdeki bir şampiyonluğu diğerine tercih etmek istemem" ifadelerini kullandı.

Mourinho'dan güldüren açıklama! Fenerbahçe ve Beşiktaş birbirine girmişti - 1. Resim

MOURINHO: GEREKLİ ATMOSFERİ SAĞLAMAM GEREKİYOR

Geçmiş yıllarda Cristiano Ronaldo'ya teknik direktörlük yaptığı hatırlatılan Jose Mourinho, "Ben oyunculara değil bir takıma koçluk yapıyorum. Böyle büyük bir yıldızın elbette değeri var ama takımın başarısı için gerekli atmosferi sağlamam gerekiyor" dedi.

Futbolculara sosyal medyadan uzak kalması gerektiğini belirten 61 yaşındaki hoca, "Etkilenmemek için ben de kendimi sosyal medyadan izole etmeye çalışıyorum. Oyunculara tavsiyem sahada elinizden geleni yapın. Özel hayatlarınızı medyadan ayırmanızı rica ediyorum" çağrısında bulundu.

Mourinho'dan güldüren açıklama! Fenerbahçe ve Beşiktaş birbirine girmişti - 2. Resim

MOURINHO: ÜÇÜNCÜ YILDA KOVDULAR

Öte yandan Roma ile yaşadığı başarıları hatırlatan Jose Mourinho, ayrılık süreciyle ilgili gelen soruya "Roma'nın tarihine baktığınızda nedenini anlarsınız. Roma'da arka arkaya iki Avrupa finaline ulaşmak tarihsel açıdan imkansızdı. Bu yüzden beni üçüncü yılda kovdular." karşılığını vererek salondakileri güldürdü.

Düzenleyen:  - Spor
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