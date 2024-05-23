Onur Akay saldırıya uğradı! Kadir Doğulu iddiası gündem oldu

Magazin yazarı olan ve ünlüler dünyasından duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'felaket tellalı' olarak anılan Onur Akay, saldırıya uğradı. Akay, saldıran kişinin "Kadir Doğulu için" dediğini iddia etti.

Türk Sanat Müziği sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, Balıkesir’in Edremit ilçesinde saldırıya uğradı.

Gece saatlerinde sahilde bir arkadaşının karavanının önünde saldırıya uğrayan Akay, aldığı iki yumruk darbesi nedeniyle bir süre bilincini kaybetti. Kısa süre içerisinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Onur Akay’ın sağ gözünde ciddi morluk ve kaşında açılma meydana geldi. Saldırgan hakkında suç duyurusunda bulanacağını ifade eden Akay, saldırı ile ilgili darp raporu alacağını söyledi.

ÇOK KONUŞULACAK KADİR DOĞULU İDDİASI

Yaşanan olayı anlatan Akay, bir süredir ünlü oyuncu Kadir Doğulu ile husumetli olduklarına dikkat çekerek, "Arkadaşımız karavanda kaldığı için onu oraya bırakmaya gittik. Orada da biraz oturalım, hava alalım dedik. Birden karşı taraftan bir çocuk geldi. Genç bir çocuk. Yumruk attı gözüme. 'Birinci yumruk Kadir Doğulu için' dedi. Yanımdakiler de duydu. İkinci yumruk da bir şey için dedi. Ben onu sosyal medyada yazdım" dedi.

GEÇEN SENE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl da saldırıya uğradığını belirten Akay, "Geçen sene de saldırmışlardı iki kız. Bir dişimi kırmışlardı. Magazinde yer aldı. Onlar da oradan çıktı. Sanırım bunlar da onların yakınları herhalde. Bugün de mahkememiz var" dedi.

Sanatçı dostlarının kendisini aradığını ifade eden Akay, "Bülent Ersoy aradı beni. Değerli sanatçımız, Türk sanat müziğinin değerli ismi. 'Böyle şeyler olabiliyor çocuğum. Ben böbreğimi kaybettim, senin gözün morarmış çok mu' dedi. Belki de haklı" ifadelerini kullandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.