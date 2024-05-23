Rize'de bir garip protesto! Tabutu omuzladılar, sokak sokak gezdirdiler

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Açıklanan çay taban fiyatlarını protesto eden çay üreticileri, yaş çay doldurdukları tabutu omuzlayarak sokaklarda gezdi.

Yaş çay taban fiyatının destekleme ile birlikte 19 lira olarak açıklanması yaş çay üreticilerini isyan ettirdi. Yaş çay üreticileri, Rize’nin Fındıklı ilçesinde düzenledikleri yürüyüşle açıklanan fiyata tepki gösterdi.

TABUTU SOKAK SOKAK TAŞIDILAR

Fındıklı Ziraat Odası tarafından düzenlenen yürüyüşe siyasiler, STK’lar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eylemin başlangıç noktasına çuvallarla getirilen yaş çay bir tabutun içerisine döküldü ve istiflenen çay doldu tabut, vatandaşların omuzlarında sokak sokak dolaştırıldı.

Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy yaptığı açıklamada, "Emeğimize saygı istiyoruz. Biz alnımızın teriyle kazanarak çocuklarımıza iyi bir gelecek inşa etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.