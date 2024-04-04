Rize'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada 7 kişi yaralandı.
Rize'nin Ardeşen ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. S.E. kontrolündeki otomobil ile R.D. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Saat 22.00 sularında meydana gelen kazada sürücüler ile H.E., R.E, M.S., Z.P. ve Y.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı