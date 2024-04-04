Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Yaşam > Rize'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Rize'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Rize&#039;de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada 7 kişi yaralandı.

Rize'nin Ardeşen ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. S.E. kontrolündeki otomobil ile R.D. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Saat 22.00 sularında meydana gelen kazada sürücüler ile H.E., R.E, M.S., Z.P. ve Y.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Halı başına en az 4 bin lira kazanıyorlar! Diyarbakır'da dokuyup Japonya'ya gönderiyorlar - Yaşam3 aylık eğitim aldılar... Talep yağıyorBu köyde 20 yıldır yoldan geçenlere ücretsiz iftar veriliyor - YaşamBu köyde 20 yıldır yoldan geçenlere ücretsiz iftar veriliyorÜsküdar'da bir kişi denize atladı! Bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu - YaşamÜsküdar'da bir kişi denize atladı! Bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolduAkraba aileler arasında silahlı çatışma! İki kardeş sokak ortasında öldürüldü - Yaşamİki kardeş sokak ortasında öldürüldüKorku dolu anlar kamerada! Alevler arasında kaldı, kendini itfaiye hortumuyla aşağı bıraktı - Yaşamİtfaiye eri kendini hortumla aşağı bıraktıDünyanın en pahalı baharatı! 1 kilogram elde etmek için 510 bin lif gerekiyor - YaşamDünyanın en pahalı baharatı! 1 kilogram elde etmek için 510 bin lif gerekiyorİSKİ açıkladı: İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum - Yaşamİstanbul barajlarının doluluk oranında son durumSultanbeyli'de araç dereye uçtu: 3 kişi yaralandı - YaşamSultanbeyli'de araç dereye uçtu: 3 kişi yaralandıSandık başında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti - YaşamSandık başında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybettiBu çiçeği sakın koparmayın! Cezası 75 bin lira - YaşamBu çiçeği sakın koparmayın! Cezası 75 bin lira
Sonraki Haber Yükleniyor...