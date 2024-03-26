AK Parti Ardahan İl Başkanı trafik kazası geçirdi!

AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz trafik kazası geçirdi. Bakan Özhaseki'yi karşılamak için Kars'a gittiği öğrenilen Yılmaz'ın kazada yara almadığı öğrenildi.

AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz'ın içinde bulunduğu araç domuz sürüsüne çarparak kaza yaptı.

ÖNLERİNE DOMUZ SÜRÜSÜ ÇIKTI

Cavit Taşçı idaresindeki araç, Ardahan-Kars kara yolunun Susuz ilçe girişinde aniden yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Kazada, il başkanı Yılmaz ve sürücü Taşçı yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar oluştu.

BAKAN ÖZHASEKİ'Yİ KARŞILAMAYA GİDİYORDU

İl Başkanı Ersin Yılmaz'ın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi karşılamak için Kars'a gittiklerini ifade etti.