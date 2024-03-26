Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > AK Parti Ardahan İl Başkanı trafik kazası geçirdi!

AK Parti Ardahan İl Başkanı trafik kazası geçirdi!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
AK Parti Ardahan İl Başkanı trafik kazası geçirdi!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz trafik kazası geçirdi. Bakan Özhaseki'yi karşılamak için Kars'a gittiği öğrenilen Yılmaz'ın kazada yara almadığı öğrenildi.

 AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz'ın içinde bulunduğu araç domuz sürüsüne çarparak kaza yaptı. 

ÖNLERİNE DOMUZ SÜRÜSÜ ÇIKTI

Cavit Taşçı idaresindeki araç, Ardahan-Kars kara yolunun Susuz ilçe girişinde aniden yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Kazada, il başkanı Yılmaz ve sürücü Taşçı yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar oluştu.

BAKAN ÖZHASEKİ'Yİ KARŞILAMAYA GİDİYORDU

İl Başkanı Ersin Yılmaz'ın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi karşılamak için Kars'a gittiklerini ifade etti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Güler: Örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik - Gündem"Örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik"İşçileri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var - Gündemİşçileri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varİstanbul'da katliam! Cezaevinden izinli çıktı, annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar etti - GündemAilesini katletti, camide intihar ettiErdoğan: "Devlet hem ana hem de babadır" - Gündem"Devlet hem ana hem de babadır"Karabük Üniversitesi sessizliğini bozdu! HPV ve HIV salgını iddialarına dair ilk açıklama - GündemKarabük Üniversitesi sessizliğini bozduCHP'de para sayma görüntüleri İETT otobüsünde yayınlandı - GündemGörüntüler İETT otobüsünde yayınlandıAFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu! Muğla'da korkutan deprem! - GündemAFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu! Muğla'da korkutan deprem!Motosikletiyle 15 metre savrulan 18 yaşındaki gençten üzücü haber - GündemMotosikletiyle 15 metre savrulan 18 yaşındaki gençten üzücü haberYaşlı çifti darp eden okul müdürüne tahliye - GündemYaşlı çifti darp eden okul müdürüne tahliyeCübbeli Ahmet Hoca ameliyata alındı - GündemCübbeli Ahmet Hoca ameliyata alındı
Sonraki Haber Yükleniyor...