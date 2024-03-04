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AK Partili Belediye Başkan Yardımcısına silahlı saldırı! Aracının önünü kesip ateş ettiler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Bitlis Tatvan AK Partili Belediye Başkan Yardımcısına silahlı saldırı düzenlendi. Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, önünü kesen şahıslar tarafından önce dövüldü sonra vuruldu. Yaralanan Ökmen hastaneye kaldırıldı. Polis zanlıları arıyor.

AK Partili Bitlis Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, silahlı saldırıya uğradı. PTT Caddesi'nde aracıyla ilerleyen Ökmen'in Ahlat minibüs durağı yakınlarında iki otomobil önünü kesti. 

AK Partili Belediye Başkan Yardımcısına silahlı saldırı! Aracının önünü kesip ateş ettiler - 1. Resim

SOPA, BIÇAK, SİLAH...

Araçlarından inen şahıslar önce sopa ve bıçaklarla saldırdı, ardından silah çekip peş peşe ateş açtı. Zanlılar kaçarken bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Necdet Ökmen, Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AK Partili Belediye Başkan Yardımcısına silahlı saldırı! Aracının önünü kesip ateş ettiler - 2. Resim

HAYATİ TEHLİKESİ YOK 

Olay yerinde çalışma yapan polisler, çok sayıda boş kovan buldu. Ekipler, şüphelilerin kimliklerinin tespiti için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bu arada, Ökmen’in hayati tehlikesinin bulunmadığı, bacaklarından vurulduğu açıklandı. Saldırı ise aralarında husumet bulunan yakınları tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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