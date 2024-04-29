Rize onun için seferber olmuştu... 5,5 yıldır kalp nakli bekleyen Esila Tüfekçi hayatını kaybetti
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Ankara'da kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve 5,5 yıllık bekleyişin ardından dün kalp nakli olan Esila Tüfekçi (16), bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Esila için memleketinde "Rize evladına sahip çıkıyor" sloganıyla bağış kampanyası başlatılmıştı.
5,5 yıldır kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Esila Tüfekçi, sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından 1 ay önce kalp ve solunum desteği sağlayan ECMO cihazına (Ekstrakorporal membran oksijenizasyonu) bağlanmıştı.
Dün Adana'dan müjdeli haber gelmiş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçakla Esila'ya bulunan kalp hastaneye ulaştırılmıştı.
Yaklaşık 10 saatlik operasyonun ardından yeni kalbine kavuşan Esila Tüfekçi'nin durumunu ağır olduğu ve 48 saatlik sürenin çok önemli olduğu belirtiliyordu.
Esila'dan acı haber bu sabah saatlerinde geldi. Genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
MEMLEKETİNDE BAĞIŞ KAMPANYASI DÜZENLENMİŞTİ
Esila'nın durumunun ağırlaşmasının ardından memleketi Rize'de de bağış kampanyası düzenlenmişti.
Esila Tüfekçi için "Rize evladına sahip çıkıyor" sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda organ bağışı etkinliği düzenlendi.