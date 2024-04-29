Rize onun için seferber olmuştu... 5,5 yıldır kalp nakli bekleyen Esila Tüfekçi hayatını kaybetti

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 29 Nisan 2024 13:34 - Güncelleme: 29 Nisan 2024 13:44 - Güncelleme:

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Ankara'da kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve 5,5 yıllık bekleyişin ardından dün kalp nakli olan Esila Tüfekçi (16), bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Esila için memleketinde "Rize evladına sahip çıkıyor" sloganıyla bağış kampanyası başlatılmıştı.