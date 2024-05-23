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Hollandalı ırkçı liderden Netanyahu'ya destek telefonu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hollandalı ırkçı liderden Netanyahu&#039;ya destek telefonu
Netanyahu, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hollandalı ırkçı lider Geert Wilders, hakkında yakalama kararı başvurusu yapılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü ve desteğini iletti.

 

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 'yakalama kararı' başvurusu yaptığını bildirdi.

Bu kararın ardından Hollanda'da İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'tan Netanyahu'ya destek geldi.

Wilders, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Netanyahu ile telefonda görüştüğünü bildirdi ve detaylara yer verdi.

"KARAR GÜLÜNÇ VE YANLIŞ"

Başsavcı Han'ın Netanyahu hakkındaki 'yakalama kararı' başvurusu hakkında konuştuklarını aktaran Wilders, "İsrail devleti ve Yahudi halkına olan güçlü desteğimi ifade ettim" değerlendirmesini yaptı.

Wilders, "UCM savcısının kararı gülünç ve yanlıştır. Halkını nefret ve terör güçlerine karşı savunmamak suçtur" dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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