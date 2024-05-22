Netanyahu'dan Norveç, İrlanda ve İspanya'ya 'Filistin' tepkisi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan bağımsız Filistin devletini tanıyacaklarını açıklayan üç ülkeye sert tepki geldi.

Norveç, İrlanda ve İspanya'yı hedef alan ve X platformundan görüntülü paylaşım yapan Netanyahu, "Birkaç Avrupa devletinin Filistin devletini tanımaya kararlı olmaları terörü ödüllendirmektir" ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN'İN 'TERÖR DEVLETİ' OLACAĞINI SAVUNDU

Atılan bu adımın 'barışı sağlamayacağını ülkesinin buna kesinlikle onay vermeyeceğini' söyleyen Netanyahu, Filistin devletinin bir 'terör devleti' olacağını savunarak, İsrail'in Gazze'de savaşı sürdüreceği konusunda meydan okudu.

28 MAYIS'I İŞARET ETTİLER

Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.

İsrail ise tanıma kararının ilan edilmesinin ardından İrlanda ve Norveç'teki elçilerini 'acil istişareler için' geri çağırdığını açıklamıştı.