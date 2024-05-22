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Siyonist bakan Ben Gvir çileden çıktı! Filistin’i tanıyan o ülkeleri hedef aldı

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Dünya Haberleri

Norveç ve İspanya’dan sonra İrlanda da Filistin’i tanıyacağını açıkladı. Bunun üzerine işgalci İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. Gvir, Filistin’e destek veren ülkeleri hedef aldı.

Gazze kasabı Netanyahu hakkında çıkan yakalama kararının ardından Norveç, İspanya ve İrlanda Filistin’i devlet olarak tanıyacaklarını bildirdi. İsrail tarafından yıllardır işgal edilen Filistin için bu nihai hamle Siyonist cephesini çıldırttı. 

Haberi duyan Ben Gvir, Mescid-i Aksa’ya yakın Tapınak Tepesi’nden yayınladığı videoda hem Hamas’a hem de Filistin’e destek veren ülkelere nefret kustu.

Siyonist bakan Ben Gvir’i çileden çıktı! Filistin’e destek veren İspanya, Norveç ve İrlanda'yı hedef aldı - 1. Resim

ÇILGINA DÖNDÜ

Ben Gvir, şu şekilde ifadeler kullandı:

“Bu sabah İsrail halkı için en kutsal yer olan ve yalnızca İsrail Devleti'ne ait olan Tapınak Tepesi'ne çıktım ve burada şunu açıkça belirttim: Bu sabah Filistin devletini tanıyan ülkeler, İsrail'e bir ödül vermek istiyor. Kadın gözlemcileri kaçıranlar ve onların Gazze'deki pek çok destekçisi, Filistin devleti ilanını dahi içerecek şekilde hiçbir teslimiyete izin vermeyeceğiz. Hamas tamamen yok edilmeli; ona ve destekçilerine verilmemeli.”

Düzenleyen:  - Dünya
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