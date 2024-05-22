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Norveç, Filistin devletini resmen tanıyacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Norveç, Filistin devletini resmen tanıyacak
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ülkesinin bu ay Filistin devletini resmen tanıyacağını duyurdu.

İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam yaparken, bölgede tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Uluslararası arenada bambaşka bir süreç yönetiliyor.

NORVEÇ DE DUYURDU

Birçok ülke art arda Filistin devletini resmen tanırken Norveç hükümeti de Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili BMGK kararlarına uygun şekilde tanıyacağını duyurdu.

140'A YAKIN ÜLKE FİLİSTİN'İ TANIYOR

Bugün 140'a yakın ülke Filistin'i tanısa da toprakları hala İsrail işgali ve ablukası altında bulunuyor. Bunun yanı sıra İngiltere, Fransa ve ABD gibi önemli Batı ülkeleri de Filistin devletini tanımıyor. Türkiye ise Filistin'i ilk tanıyan ve bağımsızlık mücadelesi veren Filistin halkına en büyük siyasi desteği sunan ülkeler arasında yer alıyor.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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