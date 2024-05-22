İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü helikopter kazasında neler yaşandı? Esmaili kayıp 30 saniyeyi anlattı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasında yaşananlar ortaya çıktı. İran Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Gholam Hossein Esmaili, dünyanın merak ettiği anları tek tek anlattı. 3 helikopterden birinde olduğunu belirten Esmaili, "Diğer iki helikopter arasında uçan Reisi'nin helikopteri aniden ortadan kayboldu" dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Gholam Hossein Esmaili, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazası hakkında açıklamalarda bulundu. IRINN devlet televizyonuna verdiği röportajda Esmaili, helikopter kazası öncesinde neler yaşandığını anlattı.

"HELİKOPTER ANİDEN ORTADAN KAYBOLDU"

Gholam Hossein Esmaili de İran'ın Azerbaycan sınırındaki bir barajın açılış töreninden dönen üç helikopterden birindeydi.

9 kişiyi taşıyan helikopterin dönüş yolunda kötü hava koşullarına maruz kalması ve kaybolması, dağlık bölgede gece boyunca saatlerce arama yapılmasına neden oldu.

Mehr News'in aktardığına göre Esmaili, Pazar günü dönüş uçuşunda yerel saatle 13.00 civarında "bölgedeki hava koşulları normalken" üç helikopterin havalandığını söyledi.

Uçuşun başlangıcında Varzeghan'ın dağlık bölgesindeki hava koşullarının (kazanın meydana geldiği yer) mükemmel olduğunu söyleyen Esmaili şu ifadeleri kullandı;

"Uçuşun başlamasından 45 dakika sonra, konvoydan sorumlu Reisi'nin helikopterinin pilotu, yakındaki bir buluttan kaçınmak için diğer helikopterlere irtifayı artırma emrini verdi. Ancak diğer iki helikopter arasında uçan Reisi'nin helikopteri aniden ortadan kayboldu."

DÜNYA 30 SANİYEDE NELER OLDUĞUNU MERAK EDİYORDU

Bulutların üzerinde uçmaya yaklaşık 30 saniye kala Esmaili, pilotunun ortadaki helikopterin kaybolduğunu fark ettiğini söyledi. Pilotun Reisi'nin helikopterini aramak için etrafta dolaştığını söyledi.

Bu esnada defalarca helikopter ile bağlantıya geçmek için girişimde bulunuldu. İranlı yetkiliye göre, Tebriz'in Cuma namazı imamı Ayetullah Muhammed Ali Alehashem, ölen pilotun telefonuna cevap verebildiğini ve helikopterin bir vadiye düştüğünü ve durumunun kritik olduğunu söyledi.

Esmaili, daha sonra olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri Alehashem hariç herkesin kaza esnasında öldüğünü belirlediğini aktardı.