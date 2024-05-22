İrlanda, 2 AB ülkesiyle Filistin'i devlet olarak resmen tanıyacak

İsrail'e 3 Avrupa ülkesinden kötü haber geldi... İrlanda ve iki AB ülkesi bugün resmen Filistin'i devlet olarak resmen tanıyacak.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail, antisemitizm silahını kullanarak başta Almanya ve İngiltere olmak üzere Avrupa'nın desteğini sağlamıştı. İsrail'e kötü haber İrlanda'dan geldi. İrlanda, İspanya ve bir AB ülkesi ile bugün Filistin'i resmen devlet olarak tanımaya hazırlanıyor.

Irish Independent'in haberine göre İrlanda bu sabah resmen Filistin devletini tanımaya hazırlanıyor. İrlanda'ya, 2 AB ülkesinin daha katılması bekleniyor. Bu ülkelerden birinin İspanya olmasına kesin gözüyle bakılırken, diğer AB ülkesinin sürpriz ol.

İrlanda Hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki benzeri görülmemiş saldırılarına karşı bu ay Filistin'i bir devlet olarak tanıma niyetini açıklamıştı. Benzer düşünen diğer ülkelerin önümüzdeki haftalarda İrlanda'nın ayak izlerini takip etmesi bekleniyor

Norveç, Malta ve Slovenya da Filistin'e tam devlet statüsü vermeyi düşündüklerinin sinyalini vermişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı İrlanda'yı daha önce hedef almıştı. İsrail, böyle bir hamle ile İrlanda'nın İran ve Hamas'ın elinde bir piyon haline geleceğini belirtmişti.