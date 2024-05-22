Gazze son durum... İsrail Gazze'nin kuzeyinde hizmet veren son hastaneye saldırdı
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı-Anadolu Ajansı
Gazze'de yaşanan son dakika gelişmeleri... Binyamin Netanyahu'nun emriyle harekete geçen İsrail ordusu, Gazze'de Filistinlilere soykırım uyguluyor. Gece Batı Şeria'daki Cenin'e saldırarak 8 Filistinliyi öldüren İsrail ordusu, günün ilk saatleriyle hedefini Gazze'ye çevirdi. İsrail, Gazze'nin kuzeyinde hizmet veren son hastaneye de saldırarak hastaları zorla tahliye etti.
- HİZMET VEREN SON HASTANEYE SALDIRI
- İSRAİL CENİN'DE 8 SİVİLİ ÖLDÜRDÜ
- NORVEÇ FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYACAK
22.05.2024 09:32
HİZMET VEREN SON HASTANEYE SALDIRI
7 Ekim 2023 yılında Gazze'ye yönelik saldırılarına başlayan İsrail ordusu, okul, cami, kilise, kamp ve hastaneleri de vurmaya devam ediyor.
İsrail, Gazze’nin kuzeyinde hizmet veren son hastane olan Kemal Adwan Hastanesi’ne saldırarak içindeki hastaları zorla tahliye etti.
22.05.2024 04:48
İSRAİL CENİN'DE 8 SİVİLİ ÖLDÜRDÜ
22.05.2024 09:56
NORVEÇ FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYACAK
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ülkesinin bu ay Filistin devletini resmen tanıyacağını duyurdu.
Yer: Gazze
Kaynak: İhlas Haber Ajansı-Anadolu Ajansı