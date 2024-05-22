Gazze son durum... İsrail Gazze'nin kuzeyinde hizmet veren son hastaneye saldırdı

İrlanda, 2 AB ülkesiyle Filistin'i devlet olarak resmen tanıyacak

İrlanda, 2 AB ülkesiyle Filistin'i devlet olarak resmen tanıyacak

Rusya'dan Filistin devletinin kurulması için flaş çağrı: ABD engellemeye çalışıyor

Rusya'dan Filistin devletinin kurulması için flaş çağrı: ABD engellemeye çalışıyor

Gazze'de yaşanan son dakika gelişmeleri... Binyamin Netanyahu'nun emriyle harekete geçen İsrail ordusu, Gazze'de Filistinlilere soykırım uyguluyor. Gece Batı Şeria'daki Cenin'e saldırarak 8 Filistinliyi öldüren İsrail ordusu, günün ilk saatleriyle hedefini Gazze'ye çevirdi. İsrail, Gazze'nin kuzeyinde hizmet veren son hastaneye de saldırarak hastaları zorla tahliye etti.

Canlı Anlatım Özeti HİZMET VEREN SON HASTANEYE SALDIRI

İSRAİL CENİN'DE 8 SİVİLİ ÖLDÜRDÜ

NORVEÇ FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYACAK

22.05.2024 09:32

HİZMET VEREN SON HASTANEYE SALDIRI

7 Ekim 2023 yılında Gazze'ye yönelik saldırılarına başlayan İsrail ordusu, okul, cami, kilise, kamp ve hastaneleri de vurmaya devam ediyor.

İsrail, Gazze’nin kuzeyinde hizmet veren son hastane olan Kemal Adwan Hastanesi’ne saldırarak içindeki hastaları zorla tahliye etti.

22.05.2024 04:48

İSRAİL CENİN'DE 8 SİVİLİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 8'e yükseldiği, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.