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Haberler > Dünya > Gazze son durum... İsrail Gazze'nin kuzeyinde hizmet veren son hastaneye saldırdı
CANLI ANLATIM

Gazze son durum... İsrail Gazze'nin kuzeyinde hizmet veren son hastaneye saldırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı-Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gazze son durum... İsrail Gazze&#039;nin kuzeyinde hizmet veren son hastaneye saldırdı
Gazze, İsrail, Saldırı, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı-Anadolu Ajansı

Gazze'de yaşanan son dakika gelişmeleri... Binyamin Netanyahu'nun emriyle harekete geçen İsrail ordusu, Gazze'de Filistinlilere soykırım uyguluyor. Gece Batı Şeria'daki Cenin'e saldırarak 8 Filistinliyi öldüren İsrail ordusu, günün ilk saatleriyle hedefini Gazze'ye çevirdi. İsrail, Gazze'nin kuzeyinde hizmet veren son hastaneye de saldırarak hastaları zorla tahliye etti.

Canlı Anlatım Özeti
  • HİZMET VEREN SON HASTANEYE SALDIRI
  • İSRAİL CENİN'DE 8 SİVİLİ ÖLDÜRDÜ
  • NORVEÇ FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYACAK

22.05.2024 09:32

HİZMET VEREN SON HASTANEYE SALDIRI

7 Ekim 2023 yılında Gazze'ye yönelik saldırılarına başlayan İsrail ordusu, okul, cami, kilise, kamp ve hastaneleri de vurmaya devam ediyor.

Gazze son durum... İsrail Gazze'nin kuzeyinde hizmet veren son hastaneye saldırdı - 1. Resim

İsrail, Gazze’nin kuzeyinde hizmet veren son hastane olan Kemal Adwan Hastanesi’ne saldırarak içindeki hastaları zorla tahliye etti.

22.05.2024 04:48

İSRAİL CENİN'DE 8 SİVİLİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 8'e yükseldiği, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.

22.05.2024 09:56

NORVEÇ FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYACAK

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ülkesinin bu ay Filistin devletini resmen tanıyacağını duyurdu.

Yer: Gazze

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı-Anadolu Ajansı
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