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Kassam Tugayları bu sözlerle duyurdu: İsrail askerini pusuya düşürdük! Çok sayıda ölü var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kassam Tugayları bu sözlerle duyurdu: İsrail askerini pusuya düşürdük! Çok sayıda ölü var
Kassam Tugayları, Gazze Şeridi, Refah, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde pusuya düşürülen İsrail askerleri arasında en az 10 ölü ve yaralı olduğunu duyurdu.

 

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Beyt Hanun'a karadan giren İsrail askerlerinin gece saatlerinde pusuya düşürüldüğü belirtildi. Beyt Hanun'da 10 İsrail askerini taşıyan aracın önce vurulduğu, daha sonra araca el bombaları atıldığı aktarılan açıklamada, pusuya düşürülen askerlerin yardımına takviye güç geldiği ifade edildi.

Takviye gücün geldiği sırada araçtaki patlayıcı düzeneğin infilak ettiği aktarılan açıklamada, pusuya düşürülen ve yardıma gelen askerlerin öldüğü veya yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde de "Yasin-105" roketiyle İsrail ordusuna ait iki "D9" askeri buldozerinin hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusundan ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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