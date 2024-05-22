Kassam Tugayları bu sözlerle duyurdu: İsrail askerini pusuya düşürdük! Çok sayıda ölü var

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Beyt Hanun'a karadan giren İsrail askerlerinin gece saatlerinde pusuya düşürüldüğü belirtildi. Beyt Hanun'da 10 İsrail askerini taşıyan aracın önce vurulduğu, daha sonra araca el bombaları atıldığı aktarılan açıklamada, pusuya düşürülen askerlerin yardımına takviye güç geldiği ifade edildi.

Takviye gücün geldiği sırada araçtaki patlayıcı düzeneğin infilak ettiği aktarılan açıklamada, pusuya düşürülen ve yardıma gelen askerlerin öldüğü veya yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde de "Yasin-105" roketiyle İsrail ordusuna ait iki "D9" askeri buldozerinin hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusundan ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.