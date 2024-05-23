Netanyahu'dan 'Hizbullah' açıklaması: Detaylı, önemli, hatta şaşırtıcı planlarımız var

İsrail - Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'te başlayan çatışmalar devam ediyor. Ölen Hizbullah mensubu sayısı 311'e yükselirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yeni açıklama geldi.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre; Başbakan Netanyahu, İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı karargahını ziyaret ederek ordunun Hizbullah'a yönelik saldırılarına ilişkin brifing aldı.

"DETAYLI, ÖNEMLİ, HATTA ŞAŞIRTICI PLANLARIMIZ VAR"

Hizbullah'a yönelik saldırıların devam ettiğini belirten Netanyahu, "Kuzey cephesinde sürekli faaliyet halindeyiz. Detaylı, önemli, hatta şaşırtıcı planlarımız var" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, söz konusu planlara ilişkin detay vermeyeceğini söyledi.

SAHA KOMUTANLARINDAN BİRİ ÖLDÜ

Öte yandan İsrail ordusu, iki gün önce yaptığı açıklamada Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın saha komutanlarından birinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusu tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah'ın füze ve roket birliğinden sorumlu kıyı kesimindeki saha komutanı Kasım Afif Saklavi'nin hedef alındığı ifade edildi, Hizbullah Hareketi ise yaptığı açıklamada detay vermeksizin Saklavi'nin öldürüldüğünü doğruladı.