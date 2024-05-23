Bakan Fidan: Filistin'i tanıyan ülkelerin artması İsrail'i yalnızlaştırıyor

Filistin'i tanıyan ülke sayısının tanımayan ülke sayısının çok çok üstünde olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Fidan, "Avrupa başta olmak üzere Filistin'i tanıyan ülke sayısının artması, İsrail ve destekçilerini giderek yalnızlaştırmakta" dedi.

Türkiye-Venezuela Ortak İşbirliği Komisyon Dördüncü Toplantısı'nın ardından Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önemli açıklamalarda bulundu.

Venezuela'nın çok çeşitli kamu kurumlarından, bakanlıklarından oluşan heyetin Türkiye'de bakanlıklarla ve muhataplarıyla bir araya geldiğini kaydeden Fidan, söz konusu heyetin, kurdukları 6 komisyonda çalışmalarını tamamladığını dile getirdi.

Fidan, enerji, tarım, hayvancılık, turizm, eğitim, spor ve sağlık başta olmak üzere iki devlet arasında elzem olan çeşitli konuların sistematik şekilde masaya yatırıldığını belirterek, "Bu komiteler bir hafta boyunca çalıştılar ve bugün 9 anlaşmayla çalışmalarımızı taçlandırdık" dedi.

"GAZZE KONUSUNDA AYNI DÜŞÜNÜYORUZ"

Venezuela ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konularda da görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Fidan, "Başta Venezuela'nın maruz kaldığı haksız yaptırımlar olmak üzere birçok konuyu masaya yatırma imkanımız oldu" dedi.

Fidan, bu önemli konulardan birinin de 'Filistin meselesi ve Gazze'de devam eden katliam' olduğunu işaret ederek, "Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki Venezuela ile Gazze konusunda aynı düşünüyoruz. Aynı şekilde hareket ediyoruz. Uluslararası platformlarda da beraber tavır alıyoruz. Gazze'deki katliamın durdurulması, Filistin devletinin tanınması konusunda da çalışmalarımızı ortak sürdürme kararı aldık" diye konuştu.

"İSRAİL VE DESTEKÇİLERİNİ GİDEREK YALNIZLAŞTIRMAKTA"

Fidan, 3 Avrupa ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıma kararını açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Uzun zamandır Türkiye olarak dostlarımızla, müttefiklerimizle beraber, uluslararası arenada sürdürdüğümüz İsrail'e her türlü diplomatik baskıyı uygulama konusundaki çalışmalarımızın verimli olduğunu görmekten, meyve verdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Fidan, Türkiye'den sonra başka ülkelerin de Uluslararası Adalet Divanında Güney Afrika'nın açtığı davaya taraf olma kararı aldıklarını hatırlatarak, bu sayının giderek artacağına inandıklarını, İsrail'in hem diplomatik alanda hem hukuk alanında giderek yalnızlığa mahkum edilmesinin fevkalade önemli olduğunu söyledi.

"Avrupa başta olmak üzere Filistin'i tanıyan ülke sayısının artması, İsrail ve destekçilerini giderek yalnızlaştırmakta. Bir avuç bu grubun uluslararası sistemdeki kural tanımazlığı, hukuksuzluğu evrensel, küresel insanlık vicdanı karşısında yenilgiye mahkum edilecektir. Bundan hiç şüphem yok" diyen Fidan, şu an da Filistin'i tanıyan ülke sayısının tanımayan ülke sayısının çok üstünde olduğuna dikkati çekti.

"DİPLOMATİK ÇABALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin'i tanıyan bir karar almadığı için Filistin'in devlet olarak uluslararası toplumda alması gereken hakları alamadığını ve güvenlik konseyinde de sadece bir ülkenin direnmesiyle bunun olduğunu ifade ederek, son oylamada 143 ülkenin Filistin'i tanıma yönünde oy kullandığını hatırlatıp şöyle devam etti:

"Bu fevkalade büyük bir kazanımdı. Bu şu anda güvenlik konseyine taşınıyor. Güvenlik Konseyinde de Amerika'ya baskı uygulanacak. Amerika tabii ki ilanihaye bu baskıya direnecek durumda değil.

Küresel vicdanın Filistin meselesini bu şekilde vicdanında taşıyıp gerçekten uluslararası hegemonyaya karşı hakkın ve haklının sesini duyurması bizim başından beri yanında olduğumuz, omuz verdiğimiz, güç verdiğimiz, fedakarlık yaptığımız bir husus. Bu konuda da çalışmaya devam edeceğiz. Dostlarımızla müttefiklerimizle diplomatik çabalarımız devam ediyor."