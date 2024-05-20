Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Bakan Fidan, Reisi'nin ölümü sonrası İran Dışişleri Bakan Vekili ile görüştü

Bakan Fidan, Reisi'nin ölümü sonrası İran Dışişleri Bakan Vekili ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Fidan, Reisi&#039;nin ölümü sonrası İran Dışişleri Bakan Vekili ile görüştü
Ayrıntılar, Json, Haber, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Keni ile görüştü. Fidan, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın ölümünden derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, İran'a halkına taziye mesajında bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bageri Keni ile telefon görüşmesi yaptı.

İRAN'A TAZİYELERİNİ İLETTİ

Fidan, görüşmede, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek, dost ve kardeş İran halkına taziyelerini iletti.

NE OLDU?

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi. İran’ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA’nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

GEÇİCİ CUMHURBAŞKANI GÖREVLENDİRİLDİ

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi. Reisi’nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

50 GÜN İÇİNDE SEÇİME GİDİLECEK

İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor. İran’da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İsrail, BMGK'da Reisi için saygı duruşunu hazmedemediTuchel kalmayı reddetti! Bayern Münih efsane Belçikalı ile temasa geçti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail, BMGK'da Reisi için saygı duruşunu hazmedemedi - Dünyaİsrail, Reisi'yi Hitler'e benzettiAkıncı İHA'nın Reisi'nin bulunduğu helikopter enkazını bulması İran'da hazmedilemedi - Dünyaİran'da Akıncı hazımsızlığı!Reisi’nin ölümünde Azerbaycan detayı! Helikopterin pilotu MOSSAD ajanı mı? - DünyaAzerbaycan detayı! Helikopterin pilotu MOSSAD ajanı mı?Biden Netanyahu'ya sahip çıktı! ABD, UCM'nin tutuklama talebini reddetti - DünyaBiden Netanyahu'ya sahip çıktı!Reisi'nin ölümüne yol açan helikopterde ihmaller zinciri göze çarptı - DünyaKaza mı, suikast mi, ihmal mi?İsrail'in Gazze'de öldürdüğü sivil sayısı 35 bin 562'ye yükseldi - Dünyaİsrail Gazze'de ölüm saçıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...