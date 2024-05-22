Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İbrahim Reisi'nin taziye merasimine katıldı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mayıs 2024 15:12 - Güncelleme: 22 Mayıs 2024 15:59 - Güncelleme:

Helikopter Kazası, Haber

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için düzenlenen taziye merasimine katıldı.