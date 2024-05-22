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Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İbrahim Reisi'nin taziye merasimine katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İbrahim Reisi'nin taziye merasimine katıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Helikopter Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için düzenlenen taziye merasimine katıldı.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için taziye merasimi düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İbrahim Reisi'nin taziye merasimine katıldı - 1. Resim

Türkiye'den İran'a giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İbrahim Reisi'nin taziye merasimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İbrahim Reisi'nin taziye merasimine katıldı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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