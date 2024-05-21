Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Reisi'nin cenaze törenine katılacak

Düzenleyen: Ahmet Öksüz 21 Mayıs 2024 13:27 - Güncelleme: 21 Mayıs 2024 13:50 - Güncelleme:

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Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için yarın cenaze töreni düzenlenecek. Reisi'nin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılacak.