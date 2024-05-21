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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Reisi'nin cenaze törenine katılacak

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Reisi&#039;nin cenaze törenine katılacak
İran, Cumhurbaşkanı, Helikopter Kazası, Haber

Gündem Haberleri

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için yarın cenaze töreni düzenlenecek. Reisi'nin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılacak.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopter kazasında hayatını kaybetti. Reisi için Tahran'da düzenlenecek cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Reisi'nin cenaze törenine katılacak - 1. Resim

HELİKOPTER KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Cumhurbaşkanı Reisi, İran-Azerbaycan sınırındaki barajın açılış törenine katıldıktan sonra helikopteriyle hareket etti. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi.

Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Belirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

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