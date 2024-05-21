Uzmanlar Reisi'nin ölümünü değerlendirdi: Kaza değilse İran’ın iç dinamikleri çok etkilenir

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopter kazasında hayatını kaybetti. Durumu değerlendiren uzmanlar, "kaza değilse İran’ın iç dinamikleri çok etkilenir" değerlendirmesinde bulundu.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından gözler hem Tahran hem de Ortadoğu’daki dengelere çevrildi. Uzmanlar, kazanın zamanlamasına dikkat çekti.

"HELİKOPTERE ULAŞILAMAMASI ÇOK ŞEY FISILDIYOR"

Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (BAU SAM) Başkanı Abdullah Ağar, Reisi’nin İran’ın dinî lideri Ali Hameney’in halefi olarak gösterildiğini belirterek şunları söyledi: "Ümit ederim bu bir kazadır. Kaza değil de dışarıdan gerçekleşen bir müdahale ile şekillenmişse İran’ın kendi iç dinamiklerini çok etkileyecek. Reisi, İran siyasetinin, jeopolitik yapısının ve stratejisinin yeniden inşası ile ilgili son derece önemli bir figürdü. Birileri bu kaza üzerinden bir şeyler düşünmemizi istiyor olabilir. Dağda bir sis var ama sisin altında da bir sis var gibi. İsrail, kendi kırmızı çizgisini aşan bir ülkenin cumhurbaşkanını hedef almış olabilir mi? Kaza sonrasında yaşanan kopukluklar çok şey anlatıyor. Kaza geçiren helikoptere ulaşılamaması çok şey fısıldıyor. İran içerisinde bir güç mücadelesi var. Bu güç mücadelesinde Reisi’nin belirlediği eksen ve bu eksen üzerinden kendi muhaliflerini kaldırdığına dair de bir başka fotoğraf var. Bundan kaynaklanan İran’ın siyasi geleceğini inşasıyla ile ilgili İran içinden bir etki ile mi karşı karşıyayız..."

"İRAN'DA SİSTEM ŞAHISLARA BAĞLI DEĞİL"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Sambur ise İran gibi bir ülkenin kendi cumhurbaşkanını güvenliğini sağlayamamasının bir skandal olduğunu belirtti. İran’ın yapısının iyi bilinmesi gerektiğini ifade eden Sambur şöyle konuştu:

"İran’da oturmuş bir yapı vardır ve Reisi de bu yapının bir parçasıdır. Reisi’nin ölmüş olması İran’ın bölgesel ilişkilerini etkileyecek bir sonuç doğurmayacaktır. Reisi’nin defnedilmesinden hemen sonrasında kurulacak olan yeni hükümet zaten uygulanagelen politikaları devam ettirecek. İran’da sistem şahıslara bağlı değil. Orta Doğu gibi bir yerde bir cumhurbaşkanının helikopter kazasında ölmesi birtakım spekülasyonları beraberinde getirebilir ancak bunları konuşmak için erken. İran-İsrail ilişkilerinin merkezinde Hameney vardır, bu sebeple iki ülkenin arasındaki gerilim Reisi’ye bağlı bir durum değildi. İran’da esas güç merkezi olan Hameney’in ortaya koyacağı çizgi bundan sonraki süreci belirleyecektir. Reisi’nin ölümü yeni bir durum doğurmayacak ancak İran ile İsrail arasındaki gerilim Gazze ve diğer uluslararası faktörler bağlamında yoğunlaşmaya devam edecek."