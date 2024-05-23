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'Biz para bulamadık' diyen Yunan Bakan, Türkiye'yi övdü! "Büyük bir alana girdi"

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Yunanistan, Savunma, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Türkiye'nin tersanecilikte çok ilerlediğini ifade ederek, Yunanistan'ın ekonomik kriz yıllarında Deniz Kuvvetlerine yapamadığı yatırımı telafi etmesini istedi.

Sık sık Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalarda gündem olan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, bu kez de tersanecilik alanında yaşanan ilerlemelerden bahsetti ve Yunanistan Deniz Kuvvetlerine değindi.

Parlamentoda konuşma yapan Dendias, Yunan Silahlı Kuvvetlerinin gereksinimlerinden bahsetti.

"ÜLKEMİZİN HEM YASAL HEM DE COĞRAFİ SINIRLARI TEHDİT EDİLİYOR"

Yunanistan'ın, Ukrayna ve Filistin'e coğrafi olarak yakın olduğuna değinen Dendias, "Egemenliğimizi, egemenlik haklarımızı, azınlığın tanımına ilişkin uluslararası anlaşmaları sorgulayan bir komşu varsa bu varlığa karşı bir tehdittir. Ülkemizin hem yasal hem de coğrafi sınırları tehdit ediliyor" dedi.

"TÜRKİYE TERSANECİLİKTE BÜYÜK BİR ALANA GİRDİ"

Öte yandan, Dendias Türkiye'de tersanecilikte yaşanan ilerleme için şöyle konuştu:

"Türkiye gerçekten tersanecilik ve ham madde ediniminde büyük bir alana girdi. Yunanistan her zaman denizlerde üstünlük için çabalamıştır, antik şehir devleti döneminde bile böyle olmuştur.

Deniz Kuvvetlerinin bir modernizasyona ihtiyacı var. Kriz yıllarında çok geri kaldık, platformlarımıza ve sistemlerimize bakım yapacak para bulamadık. Bu zaman telafi edilmeli."

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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