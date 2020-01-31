Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bekâr olanların ellerini kaldırmalarını isteyen Şişli, daha sonra erkek müdüre dönerek "Bunları akşam itfaiyecilerle buluşturun. Bir gece düzenleyin ne bu böyle herkes bekar" ifadelerini kullandı. Yeni Şafak'ın haberine göre Şişli bununla da kalmadı. CHP'li yönetici başörtülü çalışanları "Siz başörtünüzle dışarıda dolaşırken, otobüse ve minibüse binerken çok zorlanıyorsunuzdur" diyerek aşağılamaya çalıştı.

Yeşim Meltem Şişli'nin skandal sözleri kadın derneklerini ayağa kaldırdı.

YAZIKLAR OLSUN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "İBB Genel Sekreter Yardımcısı bir kadının İSMEK toplantısındaki kadınları taciz eden aşağılayıcı üslubu kabul edilemez! Bu terbiyesizlikle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Buna maruz kalan kadınlarımızın yanındayız. Yazıklar olsun!" açıklamasında bulundu.

GÖREVDEN ALIN!

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Yeşim Meltem Şişli, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'den (TEİAŞ) 2007 yılında emekli oldu. "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde göreve gelmiş en üst düzey kadın. İBB'de bir ilk başarıldı" diye övülen Şişli, skandalıyla büyük tepki topladı. Vatandaşlar Şişli'nin görevden alınmasını istedi.