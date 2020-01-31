Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Havalimanında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Bu dönemde Çin'den gelen toplam 11 bin kişi kameralardan tarandı. Koronavirüs tanısı alan kimse olmadı." dedi.

Koca, "Özellikle bu dönemde çok tedirgin olunmaması gerektiğinin altını çiziyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Şu ana kadar herhangi bir yeni koronavirüs hastamız asla olmadı." diyen Koca, "Çin'den gelen veya giden kişilerle temas sonrası ateş, öksürük, bulantı, kusma, ishal şikayeti halinde, sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli." ifadesini kullandı.