Müstehcen fotoğrafla vurgun! Onlarca kişiyi bu yöntemle çarptılar

Adana’da çıplak fotoğraf ile şantaj yaparak 32 kişiden 1.5 milyon lira dolandırdığı öne sürülen ve ürün satma vaadiyle 1.5 milyon dolandırdığı iddia edilen 35 kişiden 18’i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 2 şebekeye olduğu yönünde şikayet geldi.

MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLI TUZAK!

Artan şikayetler üzerine harekete geçen ekipler savcılıktan aldığı izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Şebekenin mağdurlarını İnstagram üzerinden bulduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmada bir kadının İnstagram'dan mesaj attığı erkeklerle konuştuktan sonra onlara mütehcen fotoğraflar yolladığı ortaya çıktı.

"KIZIM 18 YAŞINDAN KÜÇÜK YALANI"

Daha sonra kadının babası olduğunu iddia eden bir kişinin, konuştuğu erkeklere kızının yaşının 18'den küçük olduğunu söyleyip küfürler ettikten sonra da davacı olacağını söyleyerek tehditler savurduğu tespit edildi.

PARALARI BÖYLE İSTEDİLER

Polis ayrıca şebekenin daha sonra kendisini kızın ailesinin avukatı olarak tanıtan kişinin bu erkekleri arayıp haklarında dava açılacağını ve yanlışa düştüklerine inandığını ancak ailenin dava masrafları, kızlarının psikolojik destek masraflarının olduğunu, bu kişilerden para aldığını tespit etti. Polis şebekenin bununla da kalmayıp sahte avukatın hedef kişilere davadan vazgeçtiklerine dair whatsapptan sahte dilekçe gönderdiğini, ancak bir süre sonra avukat olduğunu iddia eden kişinin, tekrar bu kişileri arayıp savcılığın para karşılığında davadan vazgeçtiği gerekçesiyle hem kızın ailesine, hem de erkeklere 10’ar bin lira para cezası kestiğini öne sürüp 10 bin lira daha ağına düşürdüğü kişilerden para aldığını da belirledi.

BİR KİŞİDEN 186 BİN LİRA ALDILAR

Ekipler yaptığı çalışmada ayrıca bu şebekenin sadece bir kişiden 186 bin lira aldığını, toplamda şikayetçi olan 32 mağdurdan ise yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırıldığını öğrendi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Diğer şebekenin üyelerinin de ürün satma vaadiyle 15 kişiden 1,5 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi. Polis ekiplerinin 3 aylık takibinin ardından kimlikleri tespit edilen 35 zanlı, Adana, Mersin, İstanbul ve Bilecik'teki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakaladı.

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 17'si ise serbest bırakıldı.