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Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türk Silahlı Kuvvetleri, Pkk/Ypg, Fırat Kalkanı, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, peş peşe düzenlediği operasyonlarla teröre ve teröristlere geçit vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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