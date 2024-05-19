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Bitlis'te yolcu otobüsü dereye devrildi, yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tatvan, Van, Kaza, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün dereye yuvarlandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi, sağlıkçılar ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza, Tatvan-Van kara yolunun 15. Kilometresinde meydana geldi. Tatvan’dan Van’a doğru gelen bir yolcu firmasına ait otobüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye yuvarlandı.

Bitlis'te yolcu otobüsü dereye devrildi, yaralılar var - 1. Resim

22 YOLCU TAŞIYORDU

İçerisinde 22 yolcu bulunan otobüs için bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir ve Tatvan İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Bitlis'te yolcu otobüsü dereye devrildi, yaralılar var - 2. Resim

Yolculardan 5’i ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğerleri ise olay yerinde gerekli müdahaleleri yapıldı. Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Bitlis'te yolcu otobüsü dereye devrildi, yaralılar var - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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